Москва, 25 августа, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов заявил, что он не смог вылететь в США: его не пустили на борт, передаёт «Эхо Москвы».

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Илюмжинов собирался вылететь из Москвы в Нью-Йорк рейсом авиакомпании «Дельта». Цель его поездки — прояснить ситуацию по поводу якобы имеющейся у него связи с руководством Сирии.

Он намеревался прибыть в США, чтобы лично пообщаться с представителями Министерства юстиции этой страны и ответить на их вопросы. Желание разобраться в ситуации вызвано несогласием Илюмжинова с введёнными в отношении него американским санкциями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США 25 ноября ввели санкции в отношении Илюмжинова. По мнению Вашингтона, он действовал в интересах правительства Сирии и сирийского Центрального Банка.