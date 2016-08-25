Тамбов, 25 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В Тамбове ликвидирована очередь на места в детских садах для детей от трех до семи лет. Об этом во время выездного совещания о строительстве нового дошкольного учреждения «Солнышко» заявил заместитель главы администрации Тамбова Сергей Кузнецов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городской администрации. В очереди остались только дети младше трех лет. Всего не пошли в детские сады 400 детей.

Tolstova Olga В детском саду

«У нас полностью решен вопрос с устройством в детские сады детей старше трех лет, которые стояли в очереди на 2016 год. В очереди остаются порядка 400 детей в возрасте до трех лет. Мы понимаем, что многие родители готовы отдать ребенка в сад и в возрасте 1,5 лет, но пока возможности таковы», — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации.

При этом наиболее напряженная ситуация складывается на севере Тамбова. Помочь в ее решении и должно открытие детского сада «Солнышко», рассчитанного на 250 мест. Планируется, что он будет сдан уже в ближайшее время. Сейчас ведутся работы по отделке фасада и благоустройству территория. Общая стоимость нового учреждения составляет примерно 219 млн рублей.