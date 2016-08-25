Грозный, 25 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Участники предвыборной гонки в Чечне подписали соглашение «За честные выборы!». Среди подписавшихся под документом кандидаты на должность главы республики, представители партий, зарегистрировавшие списки кандидатов на выборы в Госдуму, а также в парламент Чечни и в представительные органы муниципальных образований.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В соответствии с соглашением стороны обязуются способствовать тому, чтобы выборы всех уровней в республике прошли свободно и честно с соблюдением принципов открытости и уважения ко всем участникам избирательного процесса, сообщили ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе избиркома Чечни.

Кандидаты и партии, как говорится в документе, отказываются от «использования противоправных, безнравственных технологий, распространения недостоверной информации и заведомо ложных высказываний в адрес политических партий и кандидатов на предстоящих выборах».

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Напомним, на прошлой неделе Меморандум о честных выборах был подписан в Дагестане. Участники предвыборной гонки, подвисав документ, пообещали, что они не будут использовать «грязные технологии», и не будут призывать «не голосовать за кандидатов», а будут вести «чистую борьбу».