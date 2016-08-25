Москва, 25 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Российские спортсмены, несмотря на происки, смогли проявить свой характер и одержать победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом 25 августа в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские спортсмены

«Мы поздравляем наших героев с прекрасным результатов, с тем, что, несмотря на происки, люди проявили свой характер. Весь заряд, который был передан от страны, был ими использован», — сказала Захарова.

От всего коллектива МИД РФ Захарова поздравила спортсменов и отметила, что в ведомстве гордятся их результатом.

Напомним, в общекомандном зачёте, несмотря на сомнительный запрет на участие ряда российских спортсменов со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), Россия заняла 4 место. Всего российские олимпийцы завоевали 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.