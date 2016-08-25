Вологда, 25 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Федеральный памятник — Софийский собор в Вологде ждут новые противоаварийные работы Из федерального бюджета на эти цели будет выделено более 15 миллионов рублей.

Сергей Свердлов Софийский собор на закате

Напомним, зимой этого года после обследования реставраторов было обнаружено, что в одном из куполов собора нарушены опоры и крест сильно наклонился. В целях безопасности было принято решение его демонтировать и вернуть на место летом.

«Ситуация оказалась тяжелее, чем мы предполагали. Мы провели обследование всех пяти куполов Софийского собора. Еще на двух подгнили подкрестные столбы, есть угрозы падения. Пришлось вступать в сложные, тяжелые переговоры в середине бюджетного года с Министерством. А памятник федеральный. Но мы тему дожали, выделены средства на противоаварийные работы больше 15 миллионов рублей. Федерацией, мы ждем на этой неделе или в начале следующей, будет объявлен конкурс на проведение противоаварийных работ. Таким образом, мы решили не одну проблему, а в целом проблему реставрации внутренних устройств, подкрестных сооружений по всему собору», — пояснил в интервью корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора области Олег Васильев.

Зимой альпинисты освободили крест от крепления, затем его вынули с помощью автокрана. Во избежание попадания влаги в собор, над углублением, в котором находилось основание конструкции, будет сооружена временная кровля. Крест находится на ответственном хранении в Вологодском государственном музее-заповеднике. Подобные работы теперь ждут и остальные кресты собора. Последний раз аналогичные работы на куполах Софийского собора проводили в 1980-х годах.

Для справки: Софийский собор — древнейший из каменных памятников архитектуры Вологды. Общая высота храма 59 метров. Основание собора связано с именем царя Ивана IV Грозного, по приказу которого с 1568 по 1570 гг. строился храм. Является памятником федерального значения, музеем и действующим собором Вологды.