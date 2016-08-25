Софийский собор в Вологде ждут новые противоаварийные работы
Вологда, 25 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Федеральный памятник — Софийский собор в Вологде ждут новые противоаварийные работы Из федерального бюджета на эти цели будет выделено более 15 миллионов рублей.
Напомним, зимой этого года после обследования реставраторов было обнаружено, что в одном из куполов собора нарушены опоры и крест сильно наклонился. В целях безопасности было принято решение его демонтировать и вернуть на место летом.
«Ситуация оказалась тяжелее, чем мы предполагали. Мы провели обследование всех пяти куполов Софийского собора. Еще на двух подгнили подкрестные столбы, есть угрозы падения. Пришлось вступать в сложные, тяжелые переговоры в середине бюджетного года с Министерством. А памятник федеральный. Но мы тему дожали, выделены средства на противоаварийные работы больше 15 миллионов рублей. Федерацией, мы ждем на этой неделе или в начале следующей, будет объявлен конкурс на проведение противоаварийных работ. Таким образом, мы решили не одну проблему, а в целом проблему реставрации внутренних устройств, подкрестных сооружений по всему собору», — пояснил в интервью корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора области Олег Васильев.
Зимой альпинисты освободили крест от крепления, затем его вынули с помощью автокрана. Во избежание попадания влаги в собор, над углублением, в котором находилось основание конструкции, будет сооружена временная кровля. Крест находится на ответственном хранении в Вологодском государственном музее-заповеднике. Подобные работы теперь ждут и остальные кресты собора. Последний раз аналогичные работы на куполах Софийского собора проводили в 1980-х годах.
Для справки: Софийский собор — древнейший из каменных памятников архитектуры Вологды. Общая высота храма 59 метров. Основание собора связано с именем царя Ивана IV Грозного, по приказу которого с 1568 по 1570 гг. строился храм. Является памятником федерального значения, музеем и действующим собором Вологды.