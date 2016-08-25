Курск, 25 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В Солнцевском районе Курской области бухгалтер отделения почтовой службы признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и на два года отправится в исправительную колонию общего режима. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, 45-летняя женщина похитила в общей сложности четыре миллиона рублей.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

С января 2013 по сентябрь 2015 года бухгалтер, пользуясь своим служебным положением, заставляла начальников сельских почтовых отделений ежемесячно передавать ей денежные суммы, полученные от продажи товаров. При этом деньги списывались как выданные населению субсидии, пенсии и пособия. Также она брала деньги в долг у своих коллег, ссылаясь на тяжелое материальное положение, но так их и не возвращала. За все это время мошеннице удалось похитить более четырех миллионов.

Факт правонарушения был выявлен службой почтовой безопасности в ходе внутренней ревизионной проверки, после этого материалы передали в правоохранительные органы.Политика предприятия направлена на проведение регулярной работы по выявлению и предотвращению нарушений среди работников и злоупотребления ими служебным положением.

При этом, как пояснили в Управлении Федеральной почтовой связи Курской области, на работу предприятия этот инцидент не повлиял, так как денежные средства и материальные ценности застрахованы, и все, кому предназначались выплаты, получили их в срок и в полном объеме.

Бухгалтера уволили, в следствия она полностью признала свою вину. Разделив мнение государственного обвинителя, Солнцевский районный суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.