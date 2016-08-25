Кызыл, 25 августа, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В Туве с 20 августа проводятся курсы повышения квалификации для учителей начальных классов, а также учителей русского языка и литературы. В качестве экспертов выступают преподаватели из Иркутской области. По данным республиканского правительства, курсы проходят в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016−2020 годы.

Victor Korniyenko Словарь русского языка

Обучение уже прошли педагоги западной части Тувы, сейчас занятия идут в селе Самагалтай и городе Шагонар, и завершатся курсы масштабным обучением в Кызыле с 27 по 30 августа.

Как рассказал глава республики Шолбан Кара-оол, в Туву из Иркутской области прибыли десять иркутских учителей-русоведов. «Будем и с другими регионами налаживать практику обмена учительскими кадрами для повышения квалификации нашего педагогического корпуса, делового общения, знакомства с лучшим опытом, развития русского языка и двуязычия», — написал Кара-оол в своем блоге.

Группу учителей из Иркутской области возглавляет заместитель директора Института развития образования Иркутской области, председатель региональной предметной комиссии по русскому языку, учитель русского языка и литературы высшей категории, доцент кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского государственного университета, кандидат филологических наук Наталья Пономарева.

«Мы ведем работу по четырем проблемным зонам, — рассказала она. — Первая зона — вопросы содержания методик, форм и приемов преподавания русского языка как родного и как неродного. Вторая — предметность русского языка в школе, касается в основном начальной школы. Третья зона — использование языкового материала во внеурочной деятельности. Это предполагает создание языковой среды, ведь дети не должны говорить по-русски только на уроке, должны быть еще какие-то мероприятия. И, наконец, четвертое направление связано с организацией и проведением событийных образовательных мероприятий, внеурочных или внешкольных, которые также позволяют работать с языковым материалом».

«Хочу отметить, что мы с учителями обсуждали проблему формирования языковой среды. Печально, если ребенок поговорил на уроке русского языка, а потом ему больше негде использовать полученные знания. Языковая среда — один из основополагающих факторов для приобретения навыков языкового общения в целом, — уверена Пономарева. — Поэтому мы неслучайно обращаем внимание на внеурочную деятельность, привезли разработки для того, чтобы учителя имели возможность создавать языковую среду не только на уроке, но и во вне. Конечно, проблему не решить сразу, но если постепенно двигаться, все сложится».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Туве принята государственная программа развития русского языка на 2014−2018 годы, призванная повысить уровень преподавания русского языка и усовершенствовать методики обучения в мононациональной среде для преподавания в большинстве сельских школ региона. В республике учреждена специальная должность государственного инспектора по русскому языку, ее занимает Елена Хардикова.

Эксперты отмечают, что в некоторых муниципалитетах региона остро стоит проблема изучения государственного языка России, а его слабое знание препятствует дальнейшему образованию местных жителей. В 2013 году прокуратура региона установила, что в ряде школ русский язык фактически преподавался как иностранный. В прокуратуре отметили, что это недопустимо, поскольку он является государственным. Кроме того, по этой причине значительное количество школьников провалили ЕГЭ по русскому и лишились возможности получить высшее и среднее техническое образование.

В прошлом году администрация Сут-Хольского района Тувы поддержала инициативу учителей русского языка о введении еженедельных Дней русского языка. Один день в неделю все публичные мероприятия в районе проводятся исключительно на русском языке. В республиканском правительстве тогда заявили, что этот эксперимент могут распространить на весь регион. «Наша государственная политика направлена на то, чтобы в школах республики развивалось двуязычие, основанное на хорошем знании русского языка. Соблюдая баланс, необходимо достичь такого результата, чтобы для наших детей низкое знание русского языка не стало преградой для успешного будущего, для получения высшего образования, для развития республики», — говорил глава республики.

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В Туве проживают 313 тыс. человек, из них 82% — тувинцы, 16% — русские. Судя по данным переписей населения, доля русских с началом перестройки резко сократилась — еще в 1989 году русские составляли почти треть населения региона (32%). Политические процессы конца 80-х — начала 90-х годов, приведшие повсеместно на окраинах советской империи к росту национального самосознания коренных жителей, вынудили русских в достаточно спешном и не совсем комфортном порядке покидать такие регионы. Это сказалось, в том числе, и на уровне знания и преподавания государственного языка в регионе.