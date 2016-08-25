Санкт-Петербург, 25 августа, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В северной столице вынесен обвинительный приговор мужчине, который сломал ногу ребенку во время массажа. Гражданин не имел права оказывать данные услуги и не обладал медицинскими знаниями, сообщили сегодня, 25 августа, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

carjens Руки массажиста

По данным следствия и суда, Сергей Семичев, 1975 года рождения, летом 2015 года проводил годовалому ребенку 10 сеансов массажа за вознаграждение в размере 9 тысяч рублей, не имея сертификата и лицензии на право проведения медицинского массажа, а также специальных знаний и навыков.

Во время одного из сеансов Семичев причинил ребенку закрытый оскольчатый перелом левой большеберцовой кости со смещением отломков, сообщили в ГСУ, уточнив, что эта травма привела к длительному расстройству здоровья ребенка.

Обвиняемый признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении малолетнего ребенка. «Приговором суда Семичеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, и на 2,5 года лишением права заниматься медицинской деятельностью, связанной с проведением медицинского массажа», — сообщили в следственном органе.

На весь период испытательного срока Семичев будет находиться под надзором и обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, три последних года в Петербурге растет число уголовных дел по фактам врачебных ошибок. В 2011 и 2012 годах в Петербурге было возбуждено всего по 5 дел по врачебным ошибкам, в 2013 году — 8 дел, в 2014 году — 10 дел, а в 2015 году — уже 22 подобных дела. В 2016 году известно как минимум о двух уголовных делах, связанных с оказанием медицинских услуг, по которым ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовные дела.