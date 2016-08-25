Киев, 25 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Крыму организаторы проведения выборов в Госдуму Российской Федерации несут уголовную ответственность. Как сообщает 25 августа пресс-служба украинского правительства, об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает ИА REGNUM .

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угрозы из Киева

«Министерство считает необходимым напомнить, что за проведение незаконного голосования уголовную ответственность несут организаторы процесса. Граждане, которые будут вовлечены в процесс как представители партий, члены территориальных избирательных комиссий и наблюдатели автоматически станут нарушителями норм международного и национального права. Ведь проведение выборов в Госдуму Российской Федерации на территории Крыма незаконно, что подтверждается рядом документов», — говорится в сообщении.

Напоминается, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года подтвердила территориальную целостность Украины и не признала изменения статусов Крыма и г. Севастополя. «Общекрымский референдум, состоявшийся 16 марта 2014, согласно решению большинства стран-членов Организации Объединенных Наций не имеет законной силы», — информирует пресс-служба.

При этом украинский МИД отмечает, что резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 25 июня 2015 признает конфликт в Украине «российской агрессией», а Крым «оккупированной территорией». В то же время резолюция Европарламента от 4 февраля 2016 осуждает «незаконную «аннексию» Россией Автономной Республики Крым и Севастополя», а также призывает прекратить «нарушения основополагающих прав человека» на полуострове.

В сообщении говорится, что на территорию Крыма и г. Севастополь распространяется действие Конституции и законов Украины. Кроме того, принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают в Крыму, гражданства Российской Федерации «не признается Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины». «Согласно Гаагскому положению, которое является приложением к Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года, государство-агрессор обязано уважать законы страны, территорию которой она оккупировала, запрещается принуждать население оккупированной территории присягать на верность государству-оккупанту, а права граждан должны соблюдаться», — напоминает МИД.

Также внешнеполитическое ведомство Украины призвало крымчан «не участвовать в выборах в Государственную Думу России», поскольку на полуострове эта процедура «является нелегитимной и не будет признана мировым сообществом».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет расценивать участие в наблюдении за выборами в Крыму как «недружественный шаг», а посещение Крыма и Севастополя — как нарушение украинского законодательства. Соответствующее заявление украинского МИДа было направлено в адрес исполнительного комитета стран СНГ. Внешнеполитическое ведомство считает, что проведение выборов в Крыму поставит под сомнение легитимность Госдумы в целом. «Результаты этих псевдовыборов будут ничтожными и не создадут никаких правовых последствий, а также не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, что в свою очередь поставит под сомнение их легитимность в целом», — прогнозирует МИД Украины.

Напомним, 15 августа кандидаты в Госдуму РФ от Партии народной свободы (ПАРНАС) в Краснодарском крае обратились в украинское генконсульство в Ростове-на-Дону за транзитной визой, чтобы попасть в Крым для проведения предвыборной агитации. Позже, 18 августа, директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что ведомство не даст кандидатам от ПАРНАС разрешение на проведение агитации в Крыму. «Исходя из того, что это «оккупированная» территория, естественно, что никакого разрешения на осуществление агитации в Крыму Украина дать не может», — сказал дипломат.