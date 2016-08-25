Красногорск, 25 августа, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В Московской области все еще наблюдается нехватка мест в детских дошкольных учреждениях. На сегодняшний день очередь в детские сады существует в трех подмосковных городах: Красногорске, Одинцово и Балашихе. Об этом в интервью «Российской газете» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Детский сад (фрагмент). Альберт Анкер. 1874

«Остроту этой проблемы мы сняли. За три года построили 317 детсадов, еще 43 введем в строй в этом году. Очереди в дошкольные учреждения остались только в Красногорске, Балашихе и Одинцове — это муниципалитеты, где на протяжении многих лет велась самая варварская застройка без социальной инфраструктуры. Поэтому детсады будем продолжать строить, но уже не аврально, как было в эти три года, а в плановом порядке», — заявил глава региона.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщила член Общественной палаты Московской области Ксения Мишонова, наличие очереди в детские сады лишь в трех муниципалитетах области говорит о заметных темпах работы в этом направлении, хотя проблема обеспеченности местами все еще присутствует.

«Проблема, конечно, присутствует, но у нас 68 муниципалитетов и, согласитесь, что три критические территории это — показатель того, что вопрос решается. Очередь закрыта на этот год, но мы должны понимать, что в следующем году подрастут другие детишки, и они снова будут нуждаться. Это такой бесконечный процесс. Вопрос соцобъектов вообще представляется для многоих муниципалитетов сложным, особенно в кризис. Я бы не назвала проблему очень острой. Лучше смотреть на это не как на проблему, а как на задачу», — заключила Мишонова.

Отметим, что в октябре прошлого года в области отмечалась неразбериха с размером очередей в детские сады. Тогда местная жительница Химок сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что открытой информации об очереди нет. В регионе работает электронная очередь, но она не дает реального представления о ситуации.

«Вся информация выдается кусками. Каждая отдельно взятая мамочка может заглянуть на сайт и посмотреть свой номер электронной очереди, но информации о том, сколько всего человек стоит в очереди, сколько человек стоит по конкретным районам — нет. Этими данными можно играть, когда каждый может знать только про себя. У моего ребенка номер очереди сейчас — 786. Но это номер очереди вообще по Химкам или по нашему району Новокуркино или в конкретное учреждение? Если это номер в конкретный сад, который рассчитан на 150 мест, то перспектив туда попасть — никаких», — заявила она.