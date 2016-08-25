Казань, 25 августа, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Татарии возбуждено уголовное дело после доследственной проверки, проведённой по сообщениям в СМИ об интимных отношениях между 15-летней школьницей и её 24-летней учительницей. Учительница дала признательные показания, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Республике Татарстан.

Михаил Нестеров. Девушка у пруда. 1923

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью два статьи 134 УК России. «Утром 22 августа 2016 года бригадой «скорой помощи» в гинекологическое отделение роддома города Альметьевска с повреждениями половых органов и кровотечением была доставлена 15-летняя местная жительница», — сообщили в пресс-службе.

Следствие располагает информацией, что связь между ученицей и педагогом длится с января этого года. «Во время очередной близости, 21 августа у девочки открылось кровотечение, которое продолжалось несколько часов, в связи с чем подросток была доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.

Учительница русского языка и литературы, которая вспупала со школьницей в интнимные отношения, уже признала свою вину. Девочка нуждается в психологической помощи, которая в скором времени будет ей оказана. Уголовное дело не завершено: расследование продолжается.