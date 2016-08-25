Владикавказ, 25 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В Северной Осетии полиция проводит масштабную операцию по изъятию у населения незаконного хранящегося оружия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в региональном МВД, в домовладениях жителей республики стражи порядка находят целые арсеналы.

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За несколько дней полицейские уже отобрали в разных поселениях более 20 единиц оружия, 10 взрывных устройств и 2,5 тыс. боеприпасов, которые жители тщательно прятали. С двумя пистолетами-пулеметами и обрезом, изготовленными в домашних условиях, но вполне пригодными для стрельбы, расстались два родных брата в пригороде Владикавказа. Умельцы также хранили у себя винтовку, боевые гранаты, взрыватели к ним и патроны. Полицейским они рассказали, что все это оставил им после смерти отец. Еще у одного жителя североосетинской столицы, ранее судимого, полицейские конфисковали автомат с патронами.

В Ирафском районе в руки правоохранителей попался с карабином еще один любитель оружия, который уже имел судимость. Теперь все они дают показания и готовятся нести ответственность за незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в североосетинской столице правоохранители изъяли оружие и боеприпасы. К незаконному хранению оружия был причастен житель Владикавказа. При обследовании частного домовладения подозреваемого оперативники обнаружили пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет марки «Наган», обрез двуствольного ружья, винтовку «Соболь», ружьё ТОЗ-97, ружье ИЖ-54, а также более 200 боеприпасов различного калибра.

Также правоохранителями в Пригородном районе был обнаружен и изъят пулемет времен Великой Отечественной войны. В рабочем состоянии хранил его в собственном доме 70-летний пенсионер.