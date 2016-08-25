Москва, 25 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Вашингтон должен выполнить данное им обещание относительно так называемой «лояльной» оппозиции от террористов. Об этом 25 августа заявил журналистам глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Им надо лучше посмотреться в зеркало и выполнить то, что они обещали с января: отмежевать оппозицию, которую они считают лояльной, от террористов», — сказал Лавров.

По его словам, США «этого сделать не могут»: «Либо не в состоянии, либо не хотят. Поэтому пусть обратят внимание на себя».

Напомним, ранее представитель Совета национальной безопасности США Нэд Прайс заявил, что США призвали Россию и Иран попытаться «привлечь Сирию к ответу» за якобы использование Дамаском химического оружия.