Смоленск, 25 августа, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Привести в порядок территорию Смоленской крепостной стены потребовал губернатор Смоленской области Алексей Островский на встрече с главой города Николаем Алашеевым 24 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

Спиридонова Светлана Смоленская крепостная стена

«Смоленская крепостная стена и прилегающая к ней территория находятся в безобразном состоянии, все завалено мусором. Обязанность городской администрации, — чтобы вокруг крепостной стены, как и во всем городе, в целом, была чистота и порядок», — подчеркнул губернатор.

Алексей Островский отметил, что проблема должна быть решена в сжатые сроки.

«Такие вопросы глава региона поднимать перед Вами, Николай Николаевич, не должен. Желательно, чтобы Ваши подчиненные держали на особом контроле состояние главных туристических объектов. Даю вам две недели, чтобы вся территория возле Смоленской крепостной стены была приведена в идеальное состояние», — сказал губернатор.

О плачевном состоянии Смоленской крепостной стены в последнее время говорилось и писалось много — и СМИ, и общественниками. При том, что нельзя сказать, что реставрационные работы не велись: по оценкам местных СМИ, при подготовке к юбилею города в работы по приведению в порядок крепостной стены было вложено около миллиарда рублей.

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"Я обратился к губернатору Смоленской области Алексею Островскому и задал ряд вопросов по ситуации со Смоленским кремлем. В том числе, каков статус памятника архитектуры и истории «Смоленская крепостная стена»? Какие ведомства/службы/государственные/муниципальные учреждения следят за текущим состоянием Смоленской крепостной стены и близлежащей территорией вокруг неё? Какие средства и из каких бюджетов/фондов на это выделяются? Кто контролирует их работу? Какие работы сегодня производятся на участке от башни Авраамиева до башни Заалтарная за 3-метровым зеленым забором? С какой целью на указанной огражденной территории возведены капитальные строения коттеджного типа? И какой срок завершения работ на этой территории, если они проводились к 1150-летию Смоленска, которое было торжественно отпраздновано в 2013 году. Реакцией на обращения стал субботник на территории Смоленской крепости. Но явно, что разовыми акциями здесь не обойтись», — рассказал ИА REGNUM общественный деятель, юрист Алексей Барановский.

Смоленская крепостная стена является объектом культурного наследия федерального значения. Построена стена была в 1595—1602 годах в годы правления царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова — как оборонное сооружение. Всего стена составляла около 6,5 километров, однако до наших дней сохранилось небольшая часть памятника.