Москва, 25 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин смотрел выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом он заявил 25 августа в ходе встречи с российскими олимпийцами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российских спортсмены

«Мне так же, как и, наверное, подавляющему количеству любителей спорта, конечно, не все удалось посмотреть, в основном, отрывками. Кто-то, может быть, был более счастливым, смотрел почти все или все. В основном, люди смотрят или любимые виды спорта, либо, когда время есть, работающие люди смотрят. Но то, что я видел, со мной согласятся и миллионы любителей спорта в России, то, что я видел — впечатляет», — сказал Путин.

По его словам, «мы радовались победам, но еще больше мы радовались вашему азарту, вашим волевым качествам, стремлениям к победе, искреннему стремлению во что бы то ни было доказать свое первенство, и у вас это получилось, причем получилось блестяще».

Глава государства подчеркнул, что те, кто следит за спортивными состязаниями со стороны, порой не понимают, каких сил стоит спортсмену получить медаль: «В некоторых видах спорта даже в десятку войти — это уже подвиг. А быть первыми — это вообще удивительное достижение. Тем более, что в сегодняшнем мире спорта конкуренция очень высока».

В качестве примера он привёл упорную борьбу российских волейболисток: «Ну вот, например, мы смотрели, что девушки наши творили в гандболе: победа-то — одно-два очка просто, и так со всеми соперниками. То есть, о чем это говорит? О том, что уровень команд везде примерно одинаковый, а они все-таки смогли добиться и стать первыми».

Путин подчеркнул, что традиционно соотечественники ждут от российских спортсменов первых мест в художественной и спортивной гимнастике, а также в синхронном плавании: «Мы все привыкли к победам в этих видах спорта и ждем только победы. Но и там конкуренция колоссальная, чтобы добиться этой победы, нужен, конечно, характер, нужна работа, талант нужен. У вас это все есть. Я вас поздравляю и желаю вам новых успехов. Спасибо большое».

Напомним, в общекомандном зачёте, несмотря на сомнительный запрет на участие ряда российских спортсменов со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), Россия заняла 4 место. Всего российские олимпийцы завоевали 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.