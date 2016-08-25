Москва, 25 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В четверг, 25 августа, Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского районного суда, который не стал рассматривать жалобу защиты замначальника столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) генерала Дениса Никандрова о передаче уголовного дела из Федеральной службы безопасности (ФСБ) в СКР, передает РАПСИ.

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«Суд постановил оставить без изменения постановление Лефортовского суда, — огласила решение судья. — Апелляционную жалобу защиты — оставить без удовлетворения».

Отмечается, что рассмотрение жалобы по ходатайству прокуратуры прошло в закрытом режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля текущего года были арестованы замруководителя ГСУ СКР по столице Денис Никандров, глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Всех троих подозревают в получении крупной взятки от представителей криминального сообщества.

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