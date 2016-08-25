Анкара, 25 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум.



Ed Schipul Гильза

Конвой лидера основной оппозиционной партии Турции Кемаля Кылычдароглу попал под обстрел 25 августа в ходе перестрелки между правоохранительными органами и неизвестными на северо-западе страны, сообщает Reuters.

По данным турецких СМИ, сам Кемаль Кылычдароглу, лидер Республиканской народной партии, в результате перестрелки не пострадал.

На данный момент ни одна группировка не заявила о своей причастности к нападению на конвой политического деятеля. В Турции за прошедший год произошла серия терактов, ответственность за которые официальная Анкара возлагает на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), а также курдов.