Барнаул, 25 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Долгосрочный план импортозамещения, принятый в регионе, позволил многим алтайским предприятиям выйти на лидирующие позиции по экспорту. Об этом свидетельствует официальная информация регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, опубликованная сегодня, 25 августа.

Светлана Шаповалова Урожай в Алтайском крае и импортозамещение

Наиболее успешно в деле импортозамещения работает алтайская пищевая и перерабатывающая промышленность.

«Муку, крупы, зерновые хлопья, макаронные изделия, корма и кормовые добавки, растительное масло и другое отправляют не только в другие регионы России, но и в Монголию, Казахстан, Китай и страны Средней Азии», — заявили в управлении.

Показательную статистику на этот счет приводит также Сибирское таможенное управление: по итогам первого полугодия (в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, — прим. ИА REGNUM ), экспорт соевого масла увеличился в 35 раз. Основными направлениями отгрузок этого полезного продукта стали: Казахстан, Узбекистан и Китай.

Экспорт муки алтайские зернопереработчики увеличили в 2,2 раза: ее отправки налажены в Монголию, Таджикистан и Китай.

Помимо этого, значительно — в три раза — увеличились поставки в другие регионы подсолнечного масла: его можно найти в магазинах Китая, Казахстана, Афганистана, Киргизии и Узбекистана.

А в Китае, Норвегии и Монголии продают алтайское рапсовое масло. Продажи за рубеж этой дорогой культуры увеличились в 1,6 раза. Также значительно возрос вывоз сыров: алтайской продукцией насыщаются теперь в Монголии, Казахстане и Киргизии.

Общий объем экспорта продуктов питания превышает уже 61 млн. долларов США, при этом более 53% от суммы приходится на растительные масла.

Лидирующие позиции в рейтинге компаний-экспортеров сохраняют и зерноперерабатывающие предприятия Алтайского края. Самыми известными, по данным аналитических агентств, являются: «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова, «Алтайская крупа», Топчихинский мелькомбинат и «Алтайские мельницы». Суммарно эти марки занимают более 9,4% российского экспортного рынка муки.

К другим известным алтайским брендам относится компания «Юг Сибири», объединяющая крупнейшие за Уралом маслоэкстракционные заводы «АгроСиб-Раздолье», Бийский маслоэкстракционный завод и «Продэкс-Омск» (охватывает 2% российского экспорта растительного масла и занимает 12 строчку в аналогичном рейтинге, — прим. ИА REGNUM ).

Помимо всего прочего, Алтайский край в этом году демонстрирует хорошие виды на урожай сахарной свеклы, зерновых и масличных культур.

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При условии хорошей погоды, необходимой сейчас для уборки, текущая экономическая ситуация создает благоприятные предпосылки для дальнейшего роста отгрузок алтайских продуктов в страны ближнего и дальнего зарубежья, — отмечают в управлении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае план импортозамещения разработан вплоть до 2020 года. В процесс по созданию новой продукции и сохранению основных макроэкономических параметров включены уже многие производства и предприятия оборонно-промышленного комплекса и сельскохозяйственного машиностроения.

Им в помощь разработан и внедряется механизм специального инвестиционного контракта. «Стратегия импортозамещения, работающая, в первую очередь, на возрождение собственного производства, помогла многим алтайским производственникам», — отмечал в мае 2016 года директор по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев.

Кстати, благодаря программе жители Сибири и Дальнего Востока уже полностью обеспечены продуктами переработки зерна.

«С помощью плана импортозамещения «Россия смогла не только стабилизировать ситуацию в наиболее проблемных отраслях, но и продолжить серьезно заниматься замещением импорта», — заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в конце апреля 2016 года.

Работу по рассмотрению региональных планов импортозамещения ведет Министерство промышленности и торговли России.