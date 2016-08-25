Великий Новгород, 25 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум. «Ночь кино» пройдёт вечером 27 августа в конференц-зале Музея изобразительных искусств Новгородского музея-заповедника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, программа начнётся в 17:00 и завершится в 23:00.

Tobias Wrzal Кино

Перед началом программы начнёт работу выставка раритетного кинооборудования из частного собрания сотрудника музея, режиссера Валерия Рубцова. «Его коллекция, в которой более 150 экспонатов, дает возможность проследить, как изменялось кинооборудование на протяжении всего ХХ века от «волшебного фонаря» до последних выпусков кинокамер и проекторов конца эпохи киноплёнки», — сообщили в пресс-службе музея. О наиболее примечательных экспонатах своего «музея домашнего кино» новгородцам расскажет сам Валерий Рубцов в ходе творческой встречи.

Гостей «Ночи кино» также ожидает встреча с руководителем мультипликационной студии «Дробыш» Сергеем Дробышевым и с режиссёром-документалистом Аллой Осиповой. Она проведёт кинопоказ и расскажет о создании фильма «Колыбель русского гения» — о детстве композитора Сергея Рахманинова и его связи с новгородской землёй.

Напомним, акция «Ночь кино» приурочена к Году российского кино. Эта всероссийская акция состоится впервые.