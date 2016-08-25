Симферополь, 25 августа, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) открыл ООО «Международный аэропорт Симферополь» кредитную линию на 13,98 млрд руб сроком в 15,5 лет для строительства нового пассажирского терминала, сообщает пресс-службы банка 25 августа.

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«Одна из приоритетных задач РНКБ — участие в крупных инфраструктурных проектах на территории Крыма. Мы уверены, что новый аэровокзальный комплекс будет оценен по достоинству жителями и гостями полуострова», — передала пресс-служба слова вице-президента РНКБ Алексея Щербакова.

Площадь нового пассажирского терминала составит 78 тыс кв. м. Как ранее сообщала пресс-служба правительства Крыма, терминал должен быть сдан в 2018 г., его пропускная способность составит сначала 6,5 млн человек, а впоследствии будет увеличена до 10 млн.

Отметим, что «Международный аэропорт Симферополь» на 100% принадлежит компании «Аккорд инвест», которой через «Аккорд холдинг» владеет Олег Жестков.

Ранее СМИ сообщали, что строительство аэропорта собираются профинансировать РНКБ и банк «Россия». Инвестиции в проект оцениваются в размере 32 млрд руб, из которых 10 млрд составят собственные средства, а 22 млрд, соответственно, внешние займы.

В обеспечение кредита планировалось заложить принадлежащую компании «Аккорд Инвест» 100%-ую долю в уставном капитале ООО «Международный аэропорт Симферополь», а также права по договору строительного подряда, заключенному с компанией «Альфа констракшн» (договор оценен более чем в 14 млрд руб.).

Помимо этого, в обеспечении кредита значится земельный участок площадью 60,616 тыс. кв. м под Симферополем (залоговая стоимость — 16,8 млн руб.) и права аренды на земельный участок площадью 435,7 тыс. кв. м (залоговая стоимость — 161 млн руб.), а также некоторые другие активы.

Ранее в СМИ появилась информация, что банк «Россия» может получить частичный контроль над аэропортом Симферополя — в настоящее время на одобрении в ФАС находится серия сделок, которые позволят банку получить 40% в объединенной компании, которая будет включать как оператора аэропорта, так и оператора нового пассажирского терминала стоимостью 30 млрд руб.

Добавим, что в 2015 году аэропорт Симферополя принял пять миллионов человек и стал пятым в России по числу пассажиров.