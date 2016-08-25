Москва, 25 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России, комментируя начатую Анкарой накануне, 24 августа, операцию вооружённых сил на территории Сирии, выразило глубокую обеспокоенность. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Lakisan97 Флаги Турции и Сирии

«Прежде всего, вызывает тревогу возможность дальнейшей деградации обстановки в зоне конфликта, в том числе с учетом возможных сопутствующих жертв среди мирного населения и обострения межэтнических противоречий между курдами и арабами», — сообщили в пресс-службе.

Российское внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что выйти из сложившегося в Сирии кризиса можно только с опорой на международное право. Для конструктивного диалога необходим учёт мнений «всех этноконфессиональных групп, включая курдов». При этом нужно опираться на положения Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года, на резолюцию 2254 (принята 18 декабря 2015 года) и на другие решения Совета Безопасности ООН, которые были приняты по инициативе Международной группы поддержки Сирии.

Напомним, операция Турции «Щит Евфрата» началась утром 24 августа: вооружённые силы этой страны пересекли границу с Сирией. Цель операции — очищение приграничных территорий от террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) и остановка продвижения курдских вооруженных группировок (Анкара считает их террористическими).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно, что ещё девять турецких танков вошли на территорию севера Сирии. Сейчас на сирийской земле находится более 20 турецких танков, заявил высокопоставленный представитель Анкары.