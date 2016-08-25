Асбест, Свердловская область, 25 августа, 2016, 15:53 — ИА Регнум. На Среднем Урале перед судом предстанет заместитель директора по режиму «Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа №1». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Следствие инкриминирует подозреваемому шесть преступных эпизодов по п."а» ч.3 ст. 286 УК РФ. Замдиректора подозревают в том, что он неоднократно в течение почти двух лет (с февраля 2014 по декабрь 2015 гг.) превышал свои полномочия и применял насилие над воспитанниками. Он таким образом пытался получить у детей информацию о возможном наличии у них запрещённых в учреждении предметов. Например, педагог пытался выяснить, нет ли у кого-то из воспитанников мобильных телефонов.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый применял к воспитанникам насилие: педагог бил их бильярдным кием и разделочной доской.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в поле зрения правоохранительных органов заместитель директора Рефтинского спецучилища попал в конце марта 2016 года.

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За время проведения следствия было допрошено более 250 свидетелей, среди которых — сотрудники учреждения и его воспитанники. Были проведены необходимые медицинские экспертизы. Самого подозреваемого на время следствия отправили под домашний арест.

Отметим, что по данной статье уголовного кодекса максимальная санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в средствах массовой информации появились сообщения о применении насилия к воспитанникам со стороны руководства детского дома №7 Екатеринбурга. Об инциденте заявили сами дети, однако по словам уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова, ситуация сложная и к детям тоже есть вопросы.

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Тем не менее, этот случай попал в поле зрения сотрудников отдела полиции по делам несовершеннолетних и прокуратуры Свердловской области. Результаты проверки ПДН были изъяты из органов полиции и переданы в следственное управление.