Астрахань, 25 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В Астраханской области поступления в региональную казну за первые шесть месяцев текущего года выросли по сравнению с прошлым годом на 5%. По информации министра экономического развития Элины Полянской, за полгода в областной бюджет поступило свыше 500 млн рублей. Такие цифры были озвучены на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в минэкономразвития региона 25 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Так, на начало июля фактическое поступление в консолидированный бюджет налога на доходы физических лиц составило почти 160 млн рублей, что обеспечило прирост к уровню аналогичного периода 2015 года более, чем на 8%.

В свою очередь, поступление налога на прибыль от предприятий и организаций, курируемых министерством, превысило 430 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода предыдущего года более, чем на 4%.

Добавим, что в областном минифине с налогоплательщиками-должниками регулярно проводятся совещания совместно с представителями налоговых и финансовых органов, государственной инспекции труда, внебюджетных фондов и должностными лицами. На последних двух подобных встречах беседы были проведены с 34 налогоплательщиками по вопросу погашения задолженности по налогам в консолидированный бюджет Астраханской области, страховым взносам и своевременной уплаты налога на доходы физических лиц. В результате задолженность была сокращена более чем на 1,3 тыс. млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно принятым депутатами областной думы основным показателям доходы бюджета Астраханской области на 2016 год определены на уровне 30 млрд 629 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и по расходам. Бездифицитным главным финансовый документ региона принят впервые с 1994 года.

Напомним, что доходная часть бюджета в 2015 году составила 32,9 млрд рублей, а в 2014 году — 31,7 млрд рублей.