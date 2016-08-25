Донецк, 25 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В Донецке предотвращено покушение на главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 25 августа сам лидер республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«В понедельник (22 августа) была закладка на меня, в районе моего дома, взрывное устройство с дополнительными поражающими элементами, — сказал Захарченко. — Поэтому мы (власти ДНР) усилили меры безопасности».

По предварительным данным, 25 августа в Донецке произошел взрыв, в результате которого погиб один человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война вспыхнула на территории Украины в апреле 2014 г. ДНР и ЛНР, которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от украинской власти территориями. В ответ на это Киев объявил о начале «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе.