Минск, 25 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум.



president.gov.by Белорусско-пакистанские переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре планирует совершить визит в Пакистан, в ходе которого проведет переговоры с премьер-министром Навазом Шарифом. Об этом шла речь 25 августа во время переговоров руководителя постсоветской республики с государственным министром по иностранным делам, специальным помощником премьер-министра Пакистана Саидом Тариком Фатеми, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Мне приятно встречать вас, представителя моего хорошего друга. Я очень рад, что мы в свое время не просто познакомились с Навазом Шарифом, но нас связывают очень добрые, тесные отношения. У нас нет никаких личных разногласий. При обсуждении многих вопросов — политических, экономических — у нас также полное совпадение точек зрения. Мы заложили с ним фундамент на будущее отношений между Пакистаном и Белоруссией», — сообщил Лукашенко.

Он также поведал, сказано в официальном сообщении, «что в Белоруссии гордятся дружественными отношениями с таким мощным и влиятельным государством, как Пакистан». Приводятся слова Лукашенко: «Для меня в Пакистане нет чужих, не своих вопросов. Мы переживаем за то, какова обстановка в Пакистане, как вы развиваетесь. Точно так Наваз Шариф мне говорил, что для него Белоруссия небезразлична».

«С ним мы встретимся в октябре», — добавил он. Напомним, в конце сентября Александр Лукашенко прибудет в Пекин, где проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы хотели бы, и Наваз мне об этом говорил, чтобы под наши политические, личные отношения была подведена мощная торгово-экономическая база. Мы взаимодополняемые государства. Надо наладить этот мост экономического сотрудничества. И это главное на перспективу», — сообщил руководитель постсоветской республики.

.Лукашенко указал на необходимость обсудить отношения Пакистана и Белоруссии с третьими странами, отметив: «Например, с КНР у вас блестящие отношения и у нас. С Россией. У вас с ними добрые отношения, у нас вообще отличные. Здесь также можно получить большие выгоды и принести пользу этим государствам в том числе».

Саид Тарик Фатеми в свою очередь сказал: «Ваш визит будет важным историческим событием в наших отношениях. Мы уверены, что он поможет вывести их на еще более высокий уровень».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа глава МИД Белоруссии Владимир Макей и государственный министр по иностранным делам — спецпомощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми обсудили состояние белорусско-пакистанских отношений в политической и торгово-экономической сферах, констатировав «заинтересованность в продолжении контактов в интересах сохранения достигнутого за последнее время прогресса двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений». В августе 2015 года, Лукашенко заявил премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу, что Белоруссия готова стать «окном в Европу» для Пакистана, назвал себя учеником Шарифа и декларировал возможность создать «треугольник Минск — Пекин — Исламабад». Треугольник не состоялся, товарооборот между Пакистаном и Белоруссией находится на невысоком уровне.