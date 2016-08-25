Донецк, 25 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года экономика подконтрольной ВСУ части Донетчины на 5,6% нарастила объемы промышленного производства в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Об этом 25 августа информирует Главное управление статистики в Донецкой области, передает ИА REGNUM.

Peggy Marco Рост экономики

При этом зафиксирован резкий рост промпроизводства за июль 2016 года. «Июльский объем произведенной продукции возрос по сравнению с июнем 2016 года на 19,2%, против июля 2015 года — на 8,1%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнутый в первом полугодии прирост промпроизводства связан с низкой базой сравнения, поскольку в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года производство сократилось на 48,1%. Так, в лидеры роста вышли: производители кокса и продуктов нефтепереработки (29,7%), химическая отрасль (15,5%), производство резиновых, пластмассовых изделий и другой неметаллической минеральной продукции (9,6%,). На 7% зафиксирован рост в производстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

Также улучшились показатели технологической цепочки «уголь-кокс-металл». В частности, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий зафиксирован рост на 7,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 9,5%. Предприятия региона нарастили выплавку чугуна — на 15,2% (до 5,6 млн. т), стали — 5,9% (5,2 млн. т), производство готового проката — 13,7% (2,7 млн. т).Кроме того, производство электроэнергии в январе-июле этого года составило 13,2 млрд.кВт.час, что больше января-июля предыдущего года на 11,8%. Добыча рядового угля увеличилась на 11,7% (составив 8,3 млн. т). Объем каменного угля, включая отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 6,7 млн. т, что больше января-июля 2015 года на 16,2%, а производство кокса возросло — на 29%.

В то же время предприятия региона, выпускающие продукцию с более высокой добавленной стоимостью — машиностроение и пищевая промышленность, продолжают демонстрировать спад. Так, за шесть месяцев 2016 года объемы производства в машиностроении уменьшились на 15,7%, производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — на 11,3%.

Стоит отметить, что в I-ом полугодии металлургия и горнодобывающая отрасль Донетчины могли продемонстрировать еще больший рост, если бы не системные проблемы с железнодорожными грузоперевозками.

Напомним, 19 августа генеральный директор ММК им. Ильича (Мариуполь, Донетчина, под контролем ВСУ) Юрий Зинченко заявил, что ситуация с поставками сырья на мариупольские меткомбинаты железнодорожным транспортом продолжает ухудшаться. «Вместо помощи имеем все больше проблем со стороны Укрзализныци. Ситуация продолжается ухудшаться. Вместо обещанных 16 грузовых поездов на отрезке Камыш-Заря — Волноваха за прошедшие сутки железнодорожники пропустили даже не 13, как в последнее время, а только 10 составов с грузами для металлургов. Причина до ужаса банальна — несвоевременно привезли дизельное топливо», — проинформировал Зинченко.

По его словам, Укрзализныця не выполняет своих функций, что наносит удар по промышленности страны, что прямо отражается на экономике, в том числе, на курсе гривны. Ранее, украинские металлурги обвинили руководство Укрзализныци в дискриминации в пользу сельхозпроизводителей и угольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Госкомстат Украины проинформировал, что в апреле-июне 2016 года рост ВВП страны ускорился до 1,3%. Также на 2,3% увеличился оборот розничной торговли, на 7,4% выросли поступления в госбюджет. По сравнению с июнем 2015 г. реальная зарплата выросла на 17,3%, а номинальная — на 24,1%. Больше выполнено строительных работ — в январе-июне на 9,1%. В то же время в Украине сохраняется дефицит внешней торговли товарами — по итогам января-июня $1,95 млрд. Это на 23,5% больше дефицита за аналогичный период прошлого года. При этом объемы экспорта уменьшаются быстрее импорта: 11,9% против 9,9%.