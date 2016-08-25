Руза, Московская область, 25 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум. На месте старого животноводческого комплекса ОАО «Аннинское» в сельском поселении Колюбакинское Рузского района Подмосковья к 2019 году появится модернизированное молочное производство. После реконструкции мощности предприятия увеличатся в два раза: стадо будет насчитывать 800 голов, а надои молока составят 16 тыс. литров в день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Для реконструкции животноводческого комплекса Градостроительный совет Московской области уже одобрил новые правила землепользования и застройки территории. Пока молочная ферма насчитывает 400 коров, которые ежедневно дают 8 тыс. литров молока. Модернизация предприятия позволит увеличить надои в два раза.

«На территории в 26,4 га появится современный животноводческий комплекс с несколькими основными и вспомогательными корпусами для содержания крупного рогатого скота. Здесь будет молочно-товарная ферма, телятники, сенные сараи, навозохранилища, площадки для сельхозтехникии выгула скота, а также скважины для водопоения. Общая площадь зданий составит 12 тыс. кв. м.», — отметили в пресс-службе зампреда.

Реализовать проект планируется в течение двух лет после получения всей градостроительной документации.

«Создание новых производств в полной мере отвечает задачам импортозамещения и продовольственной безопасности. Для нас крайне важно, чтобы Подмосковье было самодостаточным в плане производства продуктов питания», — резюмировал Елянюшкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным областных властей, целью региона является достижение объема в 1 миллион тонн молока в год к 2020 году. На данный момент в регионе производится около 640 тыс. тонн молока.

«В Московской области ежегодно производится 640 тысяч тонн молока. Мы третьи среди регионов РФ по производству товарного молока. В этом году мы запустили три крупных проекта по строительству ферм, компенсируем капитальные затраты. Наша цель — достичь объема в 1 миллион тонн молока в год к 2020 году», — заявлял ранее вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов.