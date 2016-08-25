Санкт-Петербург, 25 августа, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Бесплатное парковочное пространство в петербургском аэропорту «Пулково» будет ликвидировано. На его месте может появиться платная парковка с «бюджетными» тарифами. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — управляющей компании петербургской воздушной гавани.

pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Как напоминают в «Пулково», мастер-план развития «Пулково» изначально не предполагал наличия бесплатной парковки, а территория, на которой она фактически расположена, зарезервирована для развития коммерческого парковочного комплекса. Действующая ныне бесплатная парковка возникла на месте, где в период строительства нового терминала аэропорта был развернут строительный городок и служебная парковка строителей.

Бесплатная парковка в «Пулково» предназначена для краткосрочной остановки машин в ожидании встречи прибывающих пассажиров. Однако многие автомобилисты начали оставлять свои транспортные средства на парковке на несколько дней и даже недель, не соблюдая правила и разметку. «В результате парковка не выполняла свою функцию. В последние месяцы на парковке зафиксирована повышенная аварийность, ухудшилась криминогенная обстановка», — констатировали в аэропорту.

Как сообщили в управляющей компании, принято решение «вернуться к изначальному плану использования этой площади для дальнейшего развития на коммерческой основе в соответствии с мастер-планом развития аэропорта». Возможно, на этом месте появятся парковки для такси или платная парковка с более низкими тарифами, поскольку данная площадка удалена от аэропорта, по сравнению с ныне действующим платным парковочным пространством.

В управляющей компании также напомнили, что российское законодательство не предусматривает обязательств аэропортов по наличию бесплатной парковки на их территории.

Для справки:

По ныне действующей схеме автомобилисты могут бесплатно подъехать непосредственно к терминалу для посадки или высадки пассажиров на время не более 15 минут. Также бесплатны первые 20 минут стоянки на крытой парковке «Р1» и открытых парковках «Р2» и «Р3».

Кроме того, снижены тарифы на использование ближайшей к зданию терминала парковки «P1»: тариф «сутки» снижен с 1200 до 950 рублей, тариф «Неделя» — с 5100 до 4300 рублей, «Дополнительные сутки» — с 1000 до 900 рублей.

Уезжающие из города надолго могут оставить свой автомобиль на долгосрочной парковке «P4», на которой недельное размещение автомобиля стоит 2000 р.