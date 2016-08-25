Париж, 25 августа, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Художник-модельер Соня Рикель, широко известная как основатель дома моды Sonia Rykiel, ушла из жизни во Франции в возрасте 86 лет, сообщает 25 августа агентство France-Presse.

Борис Кустодиев. Постановка модели в мастерской И.Е. Репина в Академии художеств. 1899

Соня родилась 25 мая 1930 года в окрестностях Парижа, куда ее родители эмигрировали из России. В 17-летнем возрасте Соня начала трудиться в текстильном магазине, оформляя витрины, а в 30 лет вышла замуж за владельца магазинчика одежды на улице Сен-Жермен.

Спустя два года, в 1962-м, в бутике мужа появились первые модели Рикель, свитера и одежда для беременных. В том же году американское издание о моде назвало Рикель «королевой трикотажа». Свой первый бутик кутюрье открыла в 1986-м на улице де Гренель.

Среди дизайнерских решений Сони Рикель — новаторский силуэт свитера, вывернутые наизнанку швы, неподшитый подол, отсутствие тяжелого подклада. Ее модели запоминались как изысканной черной гаммой, таки и яркими полосками, стразами и надписями.

Сегодня Дом моды Sonia Rykiel полностью принадлежит семье основательницы. Помимо женской одежды, бренд выпускает одежду для детей, аксессуары и парфюм. Первый бутик марки в Москве был открыт 9 сентября 2004 года.

Соне Рикель принадлежат слова: «Мода — это состояние души, нечто наполняющее вас, мешающее вам жить и дарующее вам счастье».