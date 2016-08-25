Севастополь, 25 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В 2016 году в Севастополе соберут 20 тыс. тонн винограда, что на 46% больше, чем в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 августа в департаменте сельского хозяйства.

пресс-служба правительства Севастополя

На виноградниках в Севастопольском регионе уже собрано 800 тонн винограда ранних и столовых сортов. Из столовых — это «Мускат Янтарный» и черный «Ранний Магарач». Из технических сортов винограда убирают «Пино черный», который европейские виноделы чаще именуют как «Пино-нуар».

Первыми собирать урожай винограда начали ООО «Качинский +», ООО «Агрофирма «Золотая Балка», АО «Артвин», ООО «СВЗ-Агро» и ООО «Добробут — инвест плюс». Виноград уже представлен на рынках города и будет реализован в других регионах РФ.

На урожайность повлияли погодные условия — виноград имеет высокую сахаристость. Кроме того, аграрии уже завершили сбор косточковых культур: всего около 550 тонн с площади более чем 330 гектаров.

Благодаря обновлениям сельхозугодий, сбор винограда с каждым годом планируется увеличивать. Запускается программа, по которой из бюджета аграриям компенсируют до 80% затрат на раскорчевку непродуктивных виноградников, посадку и уход за новыми.

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