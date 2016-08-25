Ростов-на-Дону, 25 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Конкурс по выбору талисмана гандбольного клуба «Ростов-Дон» завершен. Новый сезон 2016/17 дружина Яна Лесли встретит с львицей Викой. Об этом ИА REGNUM 25 августа сообщили в пресс-службе команды.

vk.com/rostovhandball Гандбол

Чтобы команду не заподозрили в подтасовке голосов, выбор маскота было решено доверить профессионалам. Дизайнеры и художники отразили в рисунках мнения и пожелания болельщиков, сотрудников команды, партнеров клуба. Из нескольких вариантов выбор пал на львицу.

Всего же на конкурс по выбору талисмана, который стартовал 1 июля, было прислано свыше 30 рисунков. Тем не менее, трёх финалистов народного голосования, ожидает приз в виде абонемента на игры команды в новом сезоне. Победитель конкурса поужинает с гандболисткой.

Напомним, что старт новому сезону будет дан в Ростове-на-Дону 3 сентября. За Суперкубок России подопечные Яна Лесли сразятся с «Астраханочкой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть игроков ГК «Ростов-Дон» стали олимпийскими чемпионками в составе сборной России. На Олимпиаде-2016 в Рио гандболистки не допустили ни одного поражения и завоевали «золото» главных игр четырехлетия. На пьедестал почёта поднялись Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Ксения Макеева, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень и Марина Судакова (в запасе). В финале они вместе с коллегами по национальной сборной обыграли команду Франции со счётом 22:19.