Париж, 25 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Создатель известного дома моды Соня Рикель скончалась на 87-м году жизни, сообщает Agence France-Presse.

nicogenin Соня Рикель

Кутюрье стали называть «королевой трикотажа» после удачного модельного ряда свитеров и платьев для беременных женщин, проданного в Париже в 60-е годы прошлого века. Лишь спустя полвека дом моды Sonia Rykiel представил на суд публики свою первую коллекцию интерьерных тканей.

Будущая основательница дома моды родилась в 1930 году в окрестностях Парижа. В 17 лет она впервые оформила витрину в магазине тканей. Так началась её дизайнерская карьера.

Работа играла важную роль в жизни Рикель. Её муж открыл магазин трикотажных изделий, и в его бутике Laura были выставлены первые вещи, принёсшие ей настоящий успех.

Свой собственный первый бутик Рикель открыла в 1986 году. Первая собственная коллекция дома моды Sonia Rykiel была представлена в 2010 году.