Воронеж, 25 августа, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В Воронеже родители учеников третьих классов гимназии №2 добились отмены решения о переводе их детей на учебу во вторую смену, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ferdinand I de Braekeleer. В классе. 1862

Накануне, 24 августа, у здания гимназии прошел стихийный митинг — родители учеников третьих классов выступили против перевода их детей на учебу во вторую смену.

Информация о том, что третьеклассников гимназии планируют перевести на учебу с 12:35, появилась в июле. При этом, утверждают сами родители, никаких общих собраний по этому поводу не проводилось, заранее о планах администрация их не предупреждала. Причиной, по которой рассматривался такой вариант, в школе называют нехватку кабинетов.

Родители провели встречи с администрацией школы, написали жалобы в мэрию.

«В настоящее время основной задачей муниципальной системы образования является сокращение количества детей, которые обучаются во вторую смену. Эта задача определена на федеральном уровне. И город Воронеж планомерно также ее исполняет. В связи с этим в будущем учебном году мы не планируем увеличивать количество школ, которые будут обучать во вторую смену. Наоборот, планируем их только сокращать… В частности, прорабатываем вопрос с гимназией №2 — для того чтобы такой ситуации не допустить», — прокомментировала ситуацию «ТВ-Губернии» начальник городского управления образования Любовь Кулакова.

Впрочем, на сайте гимназии №2 уже сегодня появилось сообщение: «В 2016—2017 учебном году режим работы МБОУ гимназия №2 остается прежним. Начало занятий в 8:30!» В самой гимназии корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что второй смены (подсменки) для третьеклассников не будет

Отметим, что ранее мэрия распространила информацию о том, что в этом учебном году полностью на первую смену перейдут шесть школ областного центра.

Сегодня обучение во вторую смену ведется в большинстве школ Воронежа. При этом, по данным, приведенным в апреле этого года губернатором Алексеем Гордеевым, в целом по области во вторую смену учатся 10% школьников.