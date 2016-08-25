Москва, 25 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Спортивные чиновники, принявшие решение об отстранении сборной России от участия в Параолимпийских играх — 2016 в Рио-да-Жанейро, не могут не понимать, что данный вопрос унижает их самих. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе награждения медалистов Олимпиады-2016 в Кремле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Решение о дисквалификации параолимпийцев вне права и вне морали, — сказал Путин. — Цинично отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал смыслом жизни, кто своим примером дает надежду, веру в свои силы миллионам людей с ограниченными возможностями по здоровью».

По словам президента, тех спортивных чиновников, кто принимает такие решения, искренне жаль.

«Они не могут не понимать, что это для них самих унизительно», — заявил Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу Параолимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного параолимпийского комитета (IPC), который отстранил всех российских спортсменов от Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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