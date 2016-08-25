Махачкала, 25 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило два дела против компании «Дагнефтепродукт», которая имеет монопольное право по перевалке нефти в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП). Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в пресс-службе антимонопольного ведомства.

wallspaper.ru Фемида

Компанию подозревают в нарушении порядка ценообразования при установлении тарифов на услуги по перевалке нефти. Кроме того, сами тарифы были установлены в долларах США, что тоже является нарушением.

Отметим, ОАО «Дагнефтепродукт» является единственной компанией, занимающейся перевалкой нефти в ММТП, и, по данным дагестанских СМИ, принадлежит экс-спикеру Народного собрания Дагестана Магомедсултану Магомедову.

В 2014 году главный транспортировщик нефтепродуктов в России — компания «Транснефть» — заявила, что «Дагнефтепродукт» работает «нечестно» в махачкалинском порту. А в июне текущего года компания сообщила, что, возможно, переориентирует транзит через Азербайджан и Грузию из-за «криминальной обстановки» в Дагестане. Все это происходило на фоне борьбы за приватизацию порта, в которой участвуют команды двух крупных дагестанских бизнесменов — руководителя группы «Сумма» Зияудина Магомедова и владельца «Нафта — Москва» Сулеймана Керимова.

Власти Дагестана не поддержали идею группы «Сумма» реконструировать порт и построить собственные мощности по перевалке нефти с пропускной способностью семь миллионов тонн нефти в год. Условием прихода инвестора в порт стала перевалка нефтепродуктов через мощности ОАО «Дагнефтепродукт».