Челябинск, 25 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум.



Адольф Менцель. Современные циклопы (Металлопрокатный стан)

На челябинских предприятиях горно-металлургической отрасли за первое полугодие 2016 года зафиксирован рост производственного травматизма, передает корреспондент ИА REGNUM.

Увеличение количества травм на предприятиях зафиксировано по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Специалисты увязывают рост показателей со значительным ростом интенсивности и напряженности труда.

«Общий тренд по России, по Челябинской области — снижение смертельного и тяжелого травматизма. На небольшой процент, но он существует. Но в данном случае в нашей отрасли, в горно-металлургической, в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — небольшой рост», — рассказал главный технический инспектор труда Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) по Челябинской области Виктор Костромитин.

По сообщениям сотрудников металлургических производств, из-за оптимизации на предприятиях происходят сокращения, однако нагрузку с уволенных работников перераспределяют на оставшихся. Отсюда возникают ситуации, в которых люди не выдерживают и попадают под механизмы.

В профсоюзе объяснили причины возникновения травматизма на производстве, связав их с действиями работников. «90% причин — это человеческий фактор. Люди становятся невнимательными, и руководители не досматривают за своими подчиненными», — сообщил инспектор ГМПР Виктор Костромитин.

Напомним, в ночь на 10 августа на одном из заводов в Металлургическом районе Челябинска на производстве в транспортерную ленту конвейера затянуло 34-летнюю работницу. Механизм нанес женщине травмы несовместимые с жизнью. По факту случившегося в настоящее время СКР по Челябинской области ведется следствие. Расследование проводит и Гострудинспекция.

Отметим, за шесть месяцев 2016 года на горно-металлургических предприятиях России, в которых действуют организации ГМПР, в несчастных случаях пострадало 493 человека (рост на 12%), в том числе 29 человек погибли (рост на 11%), тяжелые травмы получили 81 человек (рост на 19%). Групповых несчастных случаях произошло шесть, в которых пострадали 14 работников, в том числе пятеро погибло. Показатель тяжести производственного травматизма (Кт) составил 57,5 дня нетрудоспособности на один случай (рост на 13%).