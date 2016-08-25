Барнаул, 25 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Из более чем 10,5 тыс. иностранцев, только чуть более 2,5 тысяч работали в Алтайском крае без документов. Наибольший вклад иностранные работники внесли в развитие таких отраслей, как строительство, оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, гостиницы и рестораны. Об этом по итогам работы межведомственной комиссии, занимающейся вопросами привлечения и использования иностранных работников, сообщила сегодня, 25 августа, начальник отдела развития социального партнерства и трудовой миграции управления по труду Главтрудсоцзащиты Елена Комлева.

Светлана Шаповалова Из более чем 10,5 тыс. иностранцев, только чуть более 2,5 тысяч работают в Алтайском крае без документов

По ее словам, комиссии предстояло оценить эффективность использования иностранной рабочей силы в регионе в 2015 году и результаты заявочной кампании по привлечению и использованию иностранных работников на 2017 год. Также участники мероприятия обсудили выдачу патентов на работу.

Выяснилось, что для граждан, прибывших из стран с безвизовым порядком въезда, в регионе оформили 4 тысячи 292 патента, из них 3649 (или 85%) — для работы у физических лиц, 643 (15%) — у юридических лиц.

«Это на 4,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Наибольшее количество патентов выдано по строительным профессиям (маляр, облицовщик-плиточник) — 36,4%, подсобный рабочий — 33,7%, среди других профессий — повар (14%), овощевод (8,4%), плотник (7,5%)», — подчеркнул врио начальника Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю Сергей Гладышев.

По его словам, о заключении трудового гражданско-правового договора представили уведомили 1485 иностранцев, работающих по патенту. Они трудятся на строительстве (39,5%), в гостиницах и предприятиях общественного питания (20,5%), обрабатывающих производствах (19,0%), в оптовой торговле (12,9%), сельском хозяйстве (8,1%). Интересно, что 1737 иностранных граждан трудятся у работодателей-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. «Как правило, они выполняют строительно-отделочные работы», — отмечается в официальном сообщении, опубликованном на сайте региона.

По данным начальника управления по труду Главтрудсоцзащиты Василия Головина, Алтайский край входит в число субъектов Российской Федерации, которым квоту на привлечение и использование иностранных работников ежегодно устанавливают в незначительных объемах. Это, по его словам, позволяет максимально эффективно использовать трудовые ресурсы из числа жителей Алтайского края.

По итогам рассмотрения всех показателей, комиссия сделала вывод, что иностранную рабочую силу в Алтайском крае используют эффективно.