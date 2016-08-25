Москва, 25 августа, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей. Состояние главы богатейшего семейства оценивается в $9,8 млрд.

kremlin.ru Аркадий Ротенберг

Чемпионом по доходам в рейтинге Forbes стал основатель группы БИН Михаил Гуцериев. Уточняется, что в течение года его состояние в совокупности с доходами его младшего брата Саит-Салама и со средствами его племянника Микаила Шишханова выросло в два с половиной раза.

На втором месте — семья Ротенбергов. Основные подрядчики «Газпрома» Борис и Аркадий Ротенберги и сын Аркадия — Игорь владеют $2,8 млрд. Издание отмечает некоторое снижение их доходов по сравнению с предыдущим периодом: разница оказалась порядка $150 млн.

Третье место заняли владельцы «Промсвязьбанка» и АКБ «Возрождение» братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Их общее состояние равно $2,8 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Forbes опубликовал рейтинг самых обеспеченных знаменитостей России. Рейтинг возглавила теннисистка Мария Шарапова, годовой доход которой составил более $21 млн.