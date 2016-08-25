Псков, 25 августа, 2016, 14:11 — ИА Регнум. 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в деревне Сигово Печорского района Псковской области пройдет IX Международный этнокультурный фестиваль народа сету (сето) «Сетомаа. Семейные встречи». Как сообщили ИА REGNUM в комитете Псковской области по культуре, традиционную культуру сету на фестивале представят около 400 представителей этого малочисленного народа.

gkk.pskov.ru На фестивале народа сету в Сигово Псковской области

На территории музея-усадьбы сету в Сигово выступят 25 творческих коллективов из Эстонии и России, а в большом семейном кругу встретятся представители и других малых народов, которые проживают не только в России, но и за её пределами.

В программе фестиваля — ярмарка и народное гуляние Кирмаш. Так как фестиваль традиционно проходит в праздник Успения Богородицы, представители сету и гости фестиваля примут участие в богослужении и крестном ходе в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

«Для многих сету, в свое время уехавших жить в Эстонию, фестиваль — это единственная возможность приехать в Россию, побывать в родных деревнях, встретиться с одноклассниками, родственниками и друзьями», — отметили в комитете Псковской области по культуре.

Напомним, сету (сето) — коренной финно-угорский народ, родственный по языку эстонцам, но, в отличие от них, преимущественно православного вероисповедания. На сегодняшний день в Псковской области проживает более 200 сету, хотя в послевоенные годы их было около 6 тысяч человек.