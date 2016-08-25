Тамбов, 25 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Администрация Тамбовской области не готовит поправок в закон «О запрете деятельности по организации и проведению азартных игр», а только рассматривает их целесообразность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Тамбовской областной думы Сергей Мордовин. По его словам, в предложении, которое поступило депутатам и в администрацию области от Ассоциации конноспортивных тотализаторов, говорится о том, что отмена запрета на ставки на конных бегах могло бы положительно сказаться на развитии конного спорта.

geograph.org.uk Тотализатор

«Ассоциация конноспортивных тотализаторов просила рассмотреть возможность снятия запрета на тотализаторы на конных бегах и скачках. Мы попросили администрацию области разъяснить свою позицию по этому вопросу. И администрация сейчас рассматривает именно целесообразность внесения поправок в областной закон. Сейчас нельзя сказать, будут ли разработаны поправки и будут ли вноситься в областную думу», — сказал Сергей Мордовин.

Собеседник издания также уточнил, что с 2007 года на территории области запрещены любые азартные игры.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Ассоциация конноспортивных тотализаторов со ссылкой на председателя областной думы Евгения Матушкина сообщила, что в Тамбовской области уже разрабатывается соответствующий законопроект. Согласно ему, якобы, должен быть снят запрет на работу тотализаторов и букмекерских контор на скачках и бегах.