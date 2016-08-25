Целесообразность снятия запрета на тотализаторы проверяют в Тамбове
Тамбов, 25 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Администрация Тамбовской области не готовит поправок в закон «О запрете деятельности по организации и проведению азартных игр», а только рассматривает их целесообразность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Тамбовской областной думы Сергей Мордовин. По его словам, в предложении, которое поступило депутатам и в администрацию области от Ассоциации конноспортивных тотализаторов, говорится о том, что отмена запрета на ставки на конных бегах могло бы положительно сказаться на развитии конного спорта.
«Ассоциация конноспортивных тотализаторов просила рассмотреть возможность снятия запрета на тотализаторы на конных бегах и скачках. Мы попросили администрацию области разъяснить свою позицию по этому вопросу. И администрация сейчас рассматривает именно целесообразность внесения поправок в областной закон. Сейчас нельзя сказать, будут ли разработаны поправки и будут ли вноситься в областную думу», — сказал Сергей Мордовин.
Собеседник издания также уточнил, что с 2007 года на территории области запрещены любые азартные игры.
ИА REGNUM напоминает, что ранее Ассоциация конноспортивных тотализаторов со ссылкой на председателя областной думы Евгения Матушкина сообщила, что в Тамбовской области уже разрабатывается соответствующий законопроект. Согласно ему, якобы, должен быть снят запрет на работу тотализаторов и букмекерских контор на скачках и бегах.