Москва, 25 августа, 2016, 14:09 — ИА Регнум. С апреля 2015 года в Бразилии, а затем и в других странах продолжается эпидемическое распространение лихорадки Зика (ЛЗ). Случаи локальной передачи вируса Зика через переносчиков выявлены на Багамских островах. Таким образом, общее число стран, вовлеченных в эпидемическое распространение лихорадки Зика достигло 60, сообщили в Ростуризме.

doctor.kz Вирус Зика

В 17-ти странах, из числа пораженных, отмечается увеличение числа случаев патологий нервной системы новорожденных, в 18 странах отмечено увеличение количества неврологических расстройств, в том числе синдрома Гийена-Барре, связанное со случаями заболевания ЛЗ.

Кроме того, сообщается о 3871 случае завоза ЛЗ на территорию 49 стран мира, в том числе в 22 страны Европейского региона (1334 случая), США (1955 случаев завоза), Новую Зеландию (95 завозных случаев), Австралию (20 случаев), Китай (19 случаев) и ряд других государств.

С начала эпидемии случаи передачи лихорадки Зика половым путем зарегистрированы в 11 странах: Аргентине, Чили, Новой Зеландии, США, Франции, Италии, Испании, Канаде, Перу, Португалии, Германии.

Общее число пострадавших лиц в странах Американского региона составляют более 560 тыс. человек, в том числе 107 888 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

Напряженная эпидемическая обстановка сохраняется в Колумбии, Сальвадоре, Гондурасе, Венесуэле и ряде других стран региона.

Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны, где зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой Зика, информировать туристов о существующем риске заражения и о необходимости соблюдения мер по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.

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