Тегеран, 25 августа, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Начальник военного ведомства затронул вопросы международной повестки, а также внутриполитические проблемы исламской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

«Все кто заинтересован в установлении мира и стабильности в регионе, пытаются совместными усилиями решить главную проблему — уничтожение ИГИЛ (запрещена в РФ). Конечно, США только говорят об этом, не предпринимая никаких шагов по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ). Иран стал первым государством, которое протянуло руку помощи Сирии. Позже подключилась Россия», — приводит слова Дехгана агентство Tasnim News.

По мнению министра, тактика создания «Исламского государства» (запрещена в в РФ) похожа на историю с образованием Израиля. «Присутствие радикалов на сирийской территории, постоянный поток новых террористов из разных уголков мира нацелен на расширение зоны влияния ИГИЛ (запрещена в России). Подобным образом действовал Израиль. Террористы действуют в интересах США и служат гарантами безопасности Израиля», — заявил генерал.

Дехган перечислил основные проблемы, стоящие перед страной. «Главные проблемы экономики, безработицы, занятости населения и рецессия. Правительство принимает все меры, чтобы взять ситуацию под контроль», — заявил министр. Глава оборонного ведомства уточнил, что за последние три года военный бюджет ИРИ вырос.

«Что касается бюджета на текущий год, то у нас есть полное взаимопонимание между правительством и парламентом. Мы направили свои замечания к закону о бюджете в Меджлис и не видим никаких препятствий для внесения поправок. В этом году бюджет будет больше, чем в предыдущие», — отметил министр.

23 августа в Иране началась «Неделя правительства». Она посвящена памяти второго президента Ирана Мохаммада Али Раджаи и премьер-министра Мохаммада Джавада Бахонара, которые были убиты в результате взрыва, совершенного террористической организацией «Народные моджахеды Ирана» (MKO). Организация создана в 1965 г., ее штаб-квартира находится в Париже. MKO выступает за насильственное свержение строя в Иране. 24 августа с кабинетом министров встретился верховный лидер Али Хаменеи, который назвал решение экономических проблем главным приоритетом в работе правительства.