Ханты-Мансийск, 25 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Представителям КПРФ не удалось снять с выборов в ХМАО партию «Коммунисты России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе политического объединения КР.

OpenClipart-Vectors Владимир Ленин

Решения окружного суда еще нет, но участники слушаний от КР сделали такой вывод на основании того, что нарушений в их документах не найдено.

Глава югорского отделения «Коммунистов России» Вадим Абдуррахманов назвал данный иск от югорского отделения КПРФ «позорным». Конкуренты сами отказались во время слушаний от своих претензий. «Например, второй секретарь югорского отделения КПРФ Иван Левченко говорит, что мы не уведомляли избирательную комиссию о выдвижении, а на суде берет свои слова обратно. По отсутствию подписи уполномоченного на финансовом отчете сам же на суде заявил, что это не требуется. Я не знаю, зачем так было сделано. Взял бы сразу отвод, а он настаивал сначала и только потом признал, что требования несостоятельны», — прокомментировал ситуацию Вадим Абдуррахманов. Зюгановцы ХМАО, по словам штабистов КР, готовятся подать апелляцию в Верховный суд. В КПРФ Югры ситуацию комментировать не стали, сославшись на отсутствие решения суда.

Напомним, избирателям ХМАО в единый день голосования 18 сентября предстоит избрать депутатов Государственной думы, думы Тюменской области, думы Югры, а также представительных органов десяти городов и пяти районов. Выборы этого года станут крупнейшими за всю электоральную историю региона.