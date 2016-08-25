Чебоксары, 25 августа, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В Чувашии с наступлением аномальной жары значительно возросло число происшествий на воде. По официальным данным, количество ЧП на водных объектах и смертность выросли в 1,6 раза, в том числе утонуло почти вдвое больше детей, чем было в прошлом году. Правоохранительные органы бьют тревогу, передает корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Данные ГКЧС

По данным ГКЧС, в Чувашии по состоянию на 25 августа на водных объектах зарегистрировано 56 происшествий, в то время как за аналогичный прошлогодний период было 34. Утонули 55 человек (за аналогичный период 2015 года — 33), из них 10 человек погибли в августе (за аналогичный период 2015 года — 3). В том числе купание стало смертельным для 11 детей (из них двое погибли в августе), в то время как за аналогичный прошлогодний период утонули 6 детей.

Ранее трагедия произошла 22 августа. В новоюжном районе Чебоксар в пруду утонул 3-летний мальчик. Предварительно известно, что ребёнок остался без присмотра взрослых. 7 августа на центральном пляже в Чебоксарах погибла 15-летняя девочка: по предварительным данным правоохранительных органов, девочка не умела плавать и ушла с друзьями на пляж, не предупредив родителей. «Когда она зашла в воду и находилась у буйков, в какой-то момент её накрыло волной, и она захлебнулась. Находившиеся поблизости спасатели и очевидцы сразу бросились на помощь, но спасти её не удалось», — сказал ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

28 июля в Чебоксарах погибла 11-летняя девочка, которая также не умела плавать. По данным СУСК, она утонула у Пионерской набережной в акватории Чебоксарского залива на территории, где купаться запрещено и имеются соответствующие знаки. Тело было обнаружено спустя два часа обследования водоема.

26 июня в Чебоксарском районе утонул 6-летний мальчик, который без ведома взрослых вместе со своим сверстником отправился кататься на велосипеде на пруд. «На водоеме мальчик поднялся на самодельный деревянный мостик, где у него с ноги слетела тапочка. Потянувшись за ней, он не удержался и упал в пруд, после чего ушёл под воду. Его сверстник сразу поехал домой и сообщил о произошедшем родственникам. Тело ребёнка было обнаружено и извлечено со дна водоема водолазами спустя два часа», — сообщил Олег Дмитриев.

Тонут и умеющие плавать подростки. Последний такой случай зарегистрирован 24 августа в Комсомольском районе. Как следует из материалов проверки, 17-летний юноша вместе со своим знакомым отправился купаться на пруд. «Он решил переплыть пруд, ширина которого составляла около 20 метров, но в середине водоёма ушёл под воду и утонул. Глубина пруда в месте его гибели составляет около 4 метров. Его товарищ сразу же сообщил об этом взрослым, которые извлекли подростка из воды, но спасти его не удалось», — сказал Олег Дмитриев.

По указанным фактам организованы доследственные проверки.

В следственном управлении среди основных внешних факторов, которые приводят к гибели детей, выделяют купание без присмотра взрослых, падение из окон, отравление угарным газом в результате пожаров при оставлении детей дома одних. Что касается погибших на воде, то, как правило, они не умели плавать.

«В подавляющем большинстве случаев дети гибли в сельской местности. Малолетние без ведома родителей и взрослых, на чьем попечении они оставались, выходили из их поля зрения, самостоятельно направлялись к водоемам, расположенным поблизости от места проживания, и в результате неумения плавать гибли», — говорят в СУСК и призывают взрослых «при нахождении несовершеннолетних в пределах шаговой доступности от водоемов быть предельно бдительными и не оставлять их ни на минуту без своего присмотра». При купании необходимо соблюдать меры безопасности на воде, не разрешать купаться в необорудованных местах и в отсутствие взрослых. Также рекомендуют обучать детей плаванию при помощи специалистов.