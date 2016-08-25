Москва, 25 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. 55-летний мужчина, который 24 августа захватил заложников в отделении «Ситибанка» на Большой Никитской улице в центре Москвы, полностью признал свою вину. Об этом, как передает НТВ, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление здания Ситибанка в момент захвата

«В ходе допроса фигурант полностью признал вину и дал изобличающие себя показания в совершении захвата заложников», — уточнила Иванова.

Ожидается, что подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа бывший бизнесмен Арам Петросян угрожал взорвать здание Citibank в центре Москвы. В заложниках у пожилого мужчины находились четыре человека. Чуть позже злоумышленник освободил заложников и сдался властям. «Бомба», которой он угрожал взорвать здание, оказалась муляжом.

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