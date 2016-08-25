Омск, 25 августа, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

AquilaSol Росток жизни, пробившийся сквозь тротуарную плитку

Проделки руферов

Из-за руферов на башне телецентра прокуратура Советского округа Омска внесла представление руководителю Омского областного радиотелевизионного передающего центра (филиал ФГУП РТРС).

В облпрокуратуре ИА REGNUM сообщили, что с 3 по 4 июля на территорию радиотелевизионного передающего центра, в том числе на башню телецентра, дважды беспрепятственно проникли посторонние. Причем о первом случае работникам телецентра стало известно только из средств массовой информации.

В ходе проверки информации о проделках руферов прокуратура «выявила нарушения законодательства в сфере противодействия терроризму в деятельности филиала ФГУП РТРС «Омский областной радиотелевизионный передающий центр».

Способ проникновения на территорию важного объекта стал известен после просмотра видео с камер видеонаблюдения: «Своевременных мер по предупреждению проникновения граждан на территорию телецентра принято не было».

В ведомстве считают, что это «снижает уровень антитеррористической защищенности стратегически важного объекта и может способствовать проявлению актов терроризма». В итоге прокуратура Советского округа Омска внесла руководителю Омского радиотелевизионного передающего центра представление.

Ремонт тротуаров продолжается

На ремонт и строительство тротуаров в Омске «впервые за многие годы» выделено 50 миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Работы ведутся во всех пяти городских округах. Основной объем работ выполняют специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства.

«При планировании ремонта и строительства тротуаров и пешеходных дорожек учитывались пожелания жителей, предписания контрольно-надзорных органов, судебные решения», — рассказали в управлении.

Всего в этом году работы общей площадью почти 70 тыс. квадратных метров предстоит выполнить на 171 объекте, в основном это подходы к социальным учреждениям — школам, детским садам, больницам. В настоящее время в Октябрьском округе ремонтные работы ведутся на подходах к школе №138 по улице 22-я Рабочая, зданию начальной школы-детского сада на улице Свободы. Также обустройство тротуаров осуществляется на улицах Талалихина, 22 апреля, Заслонова, Маяковского и других, подытожили в мэрии.

Напомним, в мае в Омске стартовал масштабный ремонт дорог. К августу в областном центре привели в порядок 21 дорогу, потратив на это около 670 миллионов рублей. В сентябре дорожники должны завершить ремонт еще 38 дорожных объектов (объем ассигнований — свыше 600 миллионов рублей).

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Куда поедет премьер-министр?

Местные СМИ ожидают приезда в Омск председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Как сообщает Om1.ru, премьер «не смог посетить город на 300-летие, но нашел время для визита перед выборами».

Визит Медведева в Омск должен состояться 9−10 сентября, пишет омский портал, уточняя, что лидер «Единой России» намерен встретиться с партийцами перед осенними выборами.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев последний раз был в Омске в июле 2015 года. В ходе своего визита он провел совещание по приоритетным инвестиционным проектам в нефтехимии и импортозамещении.

Добавим, о возможном визите Дмитрия Медведева, запланированном на 7−10 сентября, также сообщили недавно бурятские СМИ. Например, телерадиокомпания «Ариг Ус», ссылаясь на собственные источники, передает, что премьер-министр в один из этих дней посетит Улан-Удэ.