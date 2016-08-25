Москва, 25 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство собирается выделить 400 млн рублей для финансирования закупок формы для учащихся школ. Таким образом, российская лёгкая промышленность получит поддержку, без которой ей трудно конкурировать со многими иностранными производителями. Эти планы Медведев озвучил на открывшемся заседании правительства сегодня, 25 августа.

Афанасьева Елена. Первое сентября. 1951

Медведев пояснил, что российские ткани часто не справляются с импортными конкурентами, потому что у иностранных производителей при более низком качестве более привлекательная для покупателя цена. Чтобы школьная форма из отечественных материалов не становилась недоступно дорогой, решено субсидировать лёгкую промышленность.

«Мы приняли решение дополнительно поддержать текстильную промышленность, просубсидировать закупку тканей у российских предприятий, направить эту ткань на пошив формы. 400 млн рублей на эти цели будут выделены из антикризисного фонда», — заявил Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты исследования, проведенного Роскачеством в 57 регионах России, показали, что 80% школьной формы не годится для ношения. За качество школьной формы можно поставить «двойку».

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