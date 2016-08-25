Курск, 25 августа, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Курская область по итогам семи месяцев 2016 года занимает первое место в Центральном федеральном округе по темпам ввода в эксплуатацию индивидуального жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, об этом заместитель губернатора Сергей Дюмин рассказал на совещании с заместителями глав администраций районов и городских округов, курирующих строительство Курской области, 24 августа. Речь шла об итогах работы в строительной сфере за 7 месяца текущего года, ближайших планах.

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В июле 2016 года объем работ, выполненных в сфере строительства, составил 4,6 миллиарда рублей — это составляет 101,6% к соответствующему периоду 2015 года. Всего с января по июль 2016 года объем работ составил 20,8 миллиарда рублей — 74,4% к прошлогоднему показателю.

За семь месяцев 2016 года в Курской области было введено в эксплуатацию 297,6 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов — 100,7% к аналогичному периоду 2015 года. Ввод жилых домов, которые строились гражданами за счет собственных или заемных средств, составил 127,4 тысячи квадратных метров — 123,7% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Среднемесячная зарплата работников строительной сферы в первом полугодии 2016 года составила 24 тыс. 839,2 рубля — 107,5% к аналогичному периоду прошлого года. С этим показателем регион вышел на второе место по Центральному федеральному округу.