Москва, 25 августа, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В настоящее время 42% жителей России считают, что правительство не может справиться с ростом цен и низкими доходами населения (против 48% в январе 2016). На втором месте — уровень социальной защиты населения, недовольство которым выросло за год с 22% до 34%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Pepijn Schmitz Здание Правительства России

27% считают, что правительство РФ «коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах». По мнению 25% опрошенных, «власти не могут справиться с кризисом в экономике, падением производства».

23% заявили, что у правительства РФ «нет продуманной программы выхода из кризиса», и оно не может обеспечить людей работой.

Меньше всего претензий к работе правительства у жителей России в сфере противодействия терроризму (5%) и контролю ситуации на Северном Кавказе (2%).

Совсем нет никаких претензий к деятельности правительства лишь у 7% граждан РФ.

Опрос проведен 5 — 8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.