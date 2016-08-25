Москва, 25 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Ситуация в экономике несколько улучшается, но по итогам 2016 все будет наблюдаться падение ВВП, потому что «минус» в первом полугодии 2016 года был слишком сильным. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 августа вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа о положительной динамике ВВП во втором полугодии 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стабилизация экономики

«Оптимизм главы Сбербанка не безоснователен: мы действительно наблюдаем признаки стабилизации экономической ситуации, но речь идет пока только о преодолении спада и о положительной поквартальной динамике. По итогам года российский ВВП все равно упадет», — сказал он.

По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП РФ за первое полугодие относительно аналогичного периода прошлого года составило 0,9%, что меньше 1,2%, зафиксированных за I квартал, напомнил эксперт. «Этому способствовало улучшение ситуации в промышленном секторе за счет импортозамещающих производств и увеличения вклада добывающего сегмента. Пришла стабилизация в потребительский сектор, где впервые за два года выросли зарплаты в помесячном выражении», — констатировал Вернер.

Слабым звеном остается инвестиционный спрос, на него делается основная ставка в новой модели экономического роста, а для его запуска необходимы реформы, предметная дискуссия по которым фактически еще не началась, отмечает он. «Как ожидается, предложения на этот счет лягут на стол президента к концу года. Пока фокус на выборах и на формировании бюджетной стратегии на ближайшие несколько лет», — говорит Вернер.

«Экономика тем временем приходит в себя: рост потребления электроэнергии и грузоперевозок, хороший урожай и улучшение деловых настроений в сфере услуг поддержат ВВП во второй половине года, однако этого не хватит, чтобы компенсировать минус по итогам первых шести месяцев. Для качественного улучшения ситуации во втором полугодии помимо инвестиций нужны и траты потребителей, которые пока предпочитают продолжать сберегать и экономить на всем», — подчеркнул эксперт.

В Сбербанке зафиксировали некоторые признаки стабилизации экономики РФ на фоне роста цен на нефть и укрепления рубля, что позволяет прогнозировать положительную динамику ВВП России во второй половине 2016 года. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, цитирует его словам пресс-служба банка. При этом базовый прогноз МЭР, рассчитанный исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель, предполагает спад ВВП России по итогам 2016 года на 0,2%.